«Краснодар Водоканал» продолжает модернизацию сетей в центре города

СЕГОДНЯ 18:11 2019-06-04T18:18:18+03:00

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В рамках выполнения инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает мероприятия по модернизации водопроводных сетей в центре города. Работы ведутся по улице Красной от улицы им. Пушкина до улицы им. Буденного.

Мероприятия направлены на улучшение состояния системы водоснабжения, а также на повышение качества воды в домах жителей центральной части города.

«Вместо старого трубопровода будет проложен новый пластиковый с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Модернизация сетей будет проводиться в семь этапов. В настоящее время специалисты выполняют работы на участке протяженностью 350 метров. Уже завершена прокладка сетей, ведутся подготовительные работы для переключения абонентов.

Для подключения к существующей сети водоснабжения и строительства камеры по ул. Советской будет частично ограничено дорожное движение по одной полосе на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной с 05.06.2019 г. Работы планируется завершить в течение двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU