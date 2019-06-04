2019-06-04T18:18:35+03:00
Общество

В Кадетских корпусах СК России увеличат число мест для детей-сирот

Сейчас сотрудники ведомства осуществляют шефство над 428 детскими домами
Максим ОСОКИН
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Фото: sledcom.ruФото: sledcom.ru
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Следственный комитет России уделяет большое внимание подготовке высококвалифицированных кадров. В частности, будущих сотрудников ведомства готовят в двух кадетских корпусах и академиях СК РФ Москвы и Санкт-Петербурга.

- В 2019 году председатель Следственного комитете России поручил руководству учебных заведений увеличить прием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это значит, что уже осенью таких ребят в них станет гораздо больше, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Выпускники кадетских корпусов, которые пожелают продолжить юридическое образование и успешно прошедшие вступительные испытания, получат право на обучение в академиях Следственного комитета России. После получения диплома о высшем профессиональном образовании, ребята смогут пополнить ряды следователей.

Добавим, в данный момент по всей стране сотрудники СК России осуществляют шефство над 428 детскими домами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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