2019-06-04T18:42:37+03:00
Экономика

Кубань повезет на международный форум в Санкт-Петербурге проекты на 300 млрд рублей

Мероприятие пройдет в Северной столице с 6 по 8 июня
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Кубань представит на Петербургском международном экономическом форуме 58 инвестпроектов. Их общая стоимость составит порядка 300 млрд рублей.

- Стенд Краснодарского края уже готов к приему гостей. Его общая площадь составит почти 600 квадратных метров. Здесь потенциальным инвесторам предложат 58 проектов, которые могут показаться им интересными, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ПМЭФ – 2019 пройдет 6-8 июня на площадке «Экспофорума». Кубань является постоянным участником данного мероприятия с 2012 года. В этот раз на стенде Краснодарского края запланирована обширная деловая программа. В частности, пройдут несколько мероприятий федерального уровня. Среди них- краевая сессия по кинопроизводству и стратегическая сессия по российскому вину.

Также здесь обсудят развитие финансовых технологий, проведут круглый стол на тему российско-индийских отношений и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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