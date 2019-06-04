Кубань повезет на международный форум в Санкт-Петербурге проекты на 300 млрд рублей
Кубань представит на Петербургском международном экономическом форуме 58 инвестпроектов. Их общая стоимость составит порядка 300 млрд рублей.
- Стенд Краснодарского края уже готов к приему гостей. Его общая площадь составит почти 600 квадратных метров. Здесь потенциальным инвесторам предложат 58 проектов, которые могут показаться им интересными, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, ПМЭФ – 2019 пройдет 6-8 июня на площадке «Экспофорума». Кубань является постоянным участником данного мероприятия с 2012 года. В этот раз на стенде Краснодарского края запланирована обширная деловая программа. В частности, пройдут несколько мероприятий федерального уровня. Среди них- краевая сессия по кинопроизводству и стратегическая сессия по российскому вину.
Также здесь обсудят развитие финансовых технологий, проведут круглый стол на тему российско-индийских отношений и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU