Сотрудники следственного комитета встретились с детьми и родителями в Крымском районе

СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-04T19:10:19+03:00

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В Крымском районе прошло традиционное собрание «Безопасное лето». Перед присутствующими несовершеннолетними, их родителями и законными представителями выступил старший следователь следственного отдела по Крымскому району СКР по краю Евгений Смазной. На мероприятии присутствовали более 300 человек.

- В ходе собрания сотрудник ведомства рассказал собравшимся, как не стать жертвой преступления. Также он напомнил несовершеннолетним об ответственности за совершение противоправных действий и соблюдении мер предосторожности во время отдыха на воде и посещении аттракционов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Помимо прочего, собравшимся рассказали об обеспечении безопасности несовершеннолетних в сети интернет. Сотрудники надзорных ведомств, входящих в систему профилактики преступности и безнадзорности несовершеннолетних, рассказали о влиянии наркотических и психотропных веществ на организм подростков, а также о занятости в летний период и формах досуга на территории Крымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU