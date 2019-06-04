На Кубани оборудуют новые мусорные полигоны

СЕГОДНЯ 19:36 2019-06-04T19:36:08+03:00

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Краснодарский край подаст заявку в Минприроды России для определения 30 новых площадок для полигонов ТБО. Об этом стало известно во время заседания под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки.

- Такие меры принимаются для того, чтобы избежать резкого роста тарифов на вывоз мусора для населения региона. В данный момент на Кубани функционируют 14 лицензированных полигонов для вывоза отходов. При этом 80% тарифа составляют транспортные расходы мусороуборочных компаний, - завил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что на сегодняшний день главной проблемой в данной сфере остаются неравномерные тарифы за вывоз мусора. По словам Юрия Чайки, прокуроры стали пресекать нарушения прав граждан при начислении платы за коммунальную услугу гораздо чаще и практически повсеместно. Также, отметил генпрокурор, актуальной остается проблема большого количества незаконных свалок в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU