Сергей Шойгу прогулялся по Анапе с коллегами
В Анапу прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ. Оно пройдет в городе-курорте 5 июня 2019 года на базе военного инновационного технополиса «ЭРА».
- Во время заседания планируется рассмотрение более 20 вопросов военного сотрудничества в формате Содружества Независимых государств, - заявили в пресс-службе Минобороны России
В мероприятии примут участие коллеги Сергея Шойгу из Белоруссии, Киргизии, Азербайджана Таджкистана, Узбекистана и Армении. Также выступит глава Исполнительного комитета и руководитель Антитеррористического центра СНГ.
Помимо прочего, министры обороны обсудят вопросы, связанные с предстоящими учениями объединенной системы ПВО «Боевое Содружество — 2019».
В преддверии заседания его участники прогулялись по центру и набережной курорта. А в археологическом музее «Горгиппия» им показали представление, рассказывающее об античном прошлом Анапы.
ИСТОЧНИК KP.RU