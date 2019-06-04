Сергей Шойгу прогулялся по Анапе с коллегами

СЕГОДНЯ 20:03 2019-06-04T20:03:50+03:00

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В Анапу прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ. Оно пройдет в городе-курорте 5 июня 2019 года на базе военного инновационного технополиса «ЭРА».

- Во время заседания планируется рассмотрение более 20 вопросов военного сотрудничества в формате Содружества Независимых государств, - заявили в пресс-службе Минобороны России

В мероприятии примут участие коллеги Сергея Шойгу из Белоруссии, Киргизии, Азербайджана Таджкистана, Узбекистана и Армении. Также выступит глава Исполнительного комитета и руководитель Антитеррористического центра СНГ.

Помимо прочего, министры обороны обсудят вопросы, связанные с предстоящими учениями объединенной системы ПВО «Боевое Содружество — 2019».

В преддверии заседания его участники прогулялись по центру и набережной курорта. А в археологическом музее «Горгиппия» им показали представление, рассказывающее об античном прошлом Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU