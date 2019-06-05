2019-06-05T09:33:27+03:00
Общество

В Краснодаре на две недели ограничили движение по улице Советской

Здесь будут ремонтировать водопровод
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Старый водопровод заменят на пластиковый Фото: krd.ruСтарый водопровод заменят на пластиковый Фото: krd.ru
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С 5 июня краснодарский водоканал начал работы на улице Советской, что привело к ограничению движения по одной полосе на участке от улицы Красноармейской до Красной. Специалисты планируют закончить работы за две недели.

— Вместо старого трубопровода будет проложен новый пластиковый, с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет. Работы ведутся на участке протяженностью 350 метров. Уже завершена замена сетей, ведутся подготовительные работы для переключения абонентов, — рассказал директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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