2019-06-05T09:45:55+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Ставропольской насмерть сбили мужчину

По предварительным данным, он переходил дорогу на красный свет
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Вечером 4 июня в Краснодаре на улице Ставропольской в ДТП погиб мужчина. У пересечения с улицей Димитрова его сбила Mazda, которой управлял 19-летний парень.

По предварительным данным, погибший 49-летний мужчина переходил улицу на красный свет. Автомобиль двигался со стороны улицы Айвазовского.

В УМВД Краснодара сообщили, что от полученных травм пешеход скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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