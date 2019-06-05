В Краснодаре на улице Ставропольской насмерть сбили мужчину

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-05T09:45:55+03:00

По предварительным данным, он переходил дорогу на красный свет

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Вечером 4 июня в Краснодаре на улице Ставропольской в ДТП погиб мужчина. У пересечения с улицей Димитрова его сбила Mazda, которой управлял 19-летний парень.

По предварительным данным, погибший 49-летний мужчина переходил улицу на красный свет. Автомобиль двигался со стороны улицы Айвазовского.

В УМВД Краснодара сообщили, что от полученных травм пешеход скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU