В Краснодаре на улице Ставропольской насмерть сбили мужчину
По предварительным данным, он переходил дорогу на красный свет
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Вечером 4 июня в Краснодаре на улице Ставропольской в ДТП погиб мужчина. У пересечения с улицей Димитрова его сбила Mazda, которой управлял 19-летний парень.
По предварительным данным, погибший 49-летний мужчина переходил улицу на красный свет. Автомобиль двигался со стороны улицы Айвазовского.
В УМВД Краснодара сообщили, что от полученных травм пешеход скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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