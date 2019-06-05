2019-06-05T10:12:02+03:00
Общество

На Кубани депутат сельсовета продавал паленую водку

Суд его оштрафовал на 30 тысяч рублей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Мужчину судили по уголовной статьеМужчину судили по уголовной статьеФото: Архив "КП"
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В Успенском районе суд вынес приговор бывшему депутату Вольненского сельсовета. Как выяснилось, народный избранник продавал своим избирателям паленый алкоголь. Мужчине принадлежали помещения в магазине «Ольга», где торговлей занималась его супруга.

- В рамках проведения сотрудниками ОМВД России по Успенскому району оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» сбыл местному жителю бутылку со спиртосодержащей жидкостью, которая согласно заключению эксперта по своим химическим компонентам опасна для жизни и здоровья потребителей, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Экс-депутата признали виновным в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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