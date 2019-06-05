2019-06-05T11:35:20+03:00
Происшествия

В Гулькевичах скончался мужчина, пострадавший от взрыва гранаты

Возбуждены два уголовных дела
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото с места ЧПФото с места ЧП
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На Кубани скончался мужчина, который пострадал от взрыва гранаты вечером 4 июня в городе Гулькевичи. Инцидент произошел из-за долга в 800 тысяч рублей. 52-летний мужчина приехал на машине к соседям и разругался с 76-летней хозяйкой дома и ее родственниками.

В руках у него была граната, из которой он выдернул чеку, а затем уронил на землю. От взрыва пострадали четыре человека, среди них один ребенок.

- 52-летний пострадавший скончался в больнице вследствие травм, несовместимых с жизнью, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте взрывных устройств и вымогательстве.

На месте ЧП сотрудники полиции обнаружили еще две гранаты и долговые расписки. Следствие продолжает выяснять все причины и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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