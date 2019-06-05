В аэропорту Краснодара установили памятник Екатерине Великой

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-05T11:46:52+03:00

Скульптура уже заняла свое место в аэропорту Фото: Базэл Аэро

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В летнем дворике краснодарского аэропорта установили скульптуру императрицы Екатерины II. Теперь воздушная гавань столицы Кубани носит ее имя, так было решено в ходе голосования проекта «Великие имена России».

- Скульптура является даром автора проекта «Аллея российской славы» скульптора Михаила Сердюкова Международному аэропорту Краснодар. Создатели скульптуры - академик Российской академии художеств, профессор Южного федерального университета, заслуженный художник России Сергей Олешня и заслуженный художник России Анатолий Дементьев, - сообщили в пресс-службе компании «Базэл Аэро».

После присвоения имени Екатерины II аэропорт Краснодара не будет менять юридическое названия, но оно отразится в интерьерах и бренде аэровокзального комплекса. И установка скульптуры стала первым шагом.

ИСТОЧНИК KP.RU