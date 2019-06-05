В поселке Индустриальном готовится к открытию новый детский сад

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-05T12:53:25+03:00

В нем смогут обучаться до 500 малышей

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В Краснодаре 1 сентября откроется новый детский сад «Дивный». Он находится на улице Фанагорийской в поселке Индустриальном. Он сможет принять до 500 воспитанников.

- Общая площадь здания — 4,3 тыс. кв. м. В нем 13 групп: две ясельного, одиннадцать — младшего и дошкольного возрастов. В ясельных группах сделали теплые полы, дизайн каждой группы — индивидуальный. Для детей с ограниченными возможностями здание оборудовали пандусами и лифтами. Для обеспечения безопасности смонтирована система видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

У детского сада есть несколько уличных игровых площадок, теневые навесы и даже собственная котельная. Сейчас новое учреждение набирает сотрудников.

Кроме этого, в Краснодаре до конца года откроются еще три детских сада – на улице Александровской поселка Плодородный, на улице Красных Партизан 1/4, а также на улице Евгении Жигуленко, 23. Идет строительство детского сада в ЖК «Губернский» на улице Героя Яцкова.

Запланированы капитальный ремонт и реконструкция зданий по улице Дзержинского 22/1 и по улице Репина, 36, которые станут полноценными детскими садами. Также капитальный ремонт сделают в здании по улице Гидростроителей, 41, где размещалась детская школа искусств «Родник». Там тоже будет открыт большой детский сад. Для воспитанников школы искусств построены новые помещения.

1 сентября примут учеников и две новые краснодарские школы на улицах Байбакова и Героя Аверкиева.

ИСТОЧНИК KP.RU