В Анапе мужчина кухонным ножом убил знакомого
Очередное бытовое убийство, случившееся после совместного распития, расследуют в Анапе. Трагедия разыгралась 27 мая в доме на улице Чехова.
В гости к 46-летнему хозяину дома и его сожительнице зашел их знакомый. Во время застолья, которое не обошлось и без алкоголя, мужчины повздорили. Когда аргументы закончились, гость схватил со стола нож и дважды ударил своего знакомого, после чего сбежал.
- Сожительница погибшего вызвала сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи. Приехавшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненного колото-резанного ранения, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.
Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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