2019-06-05T13:27:38+03:00
Происшествия

В Анапе мужчина кухонным ножом убил знакомого

Конфликт произошел во время совместных посиделок
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Мужчине предъявлены обвиненияМужчине предъявлены обвинения
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Очередное бытовое убийство, случившееся после совместного распития, расследуют в Анапе. Трагедия разыгралась 27 мая в доме на улице Чехова.

В гости к 46-летнему хозяину дома и его сожительнице зашел их знакомый. Во время застолья, которое не обошлось и без алкоголя, мужчины повздорили. Когда аргументы закончились, гость схватил со стола нож и дважды ударил своего знакомого, после чего сбежал.

- Сожительница погибшего вызвала сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи. Приехавшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненного колото-резанного ранения, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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