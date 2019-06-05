В Сочи сотрудника банка заподозрили в покушении на мошенничество

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-05T13:28:47+03:00

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В Сочи под следствие попал руководитель группы по работе с проблемными активами филиала одного из банков. Его подозревают в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения.

По данным следователей, мужчина предложил клиентке банка закрыть исполнительные производства, возбужденные приставами, за 245 тысяч рублей. У женщины были просроченные кредиты на сумму свыше 1,7 млн рублей.

- Однако производства о взыскании задолженности находились на исполнении в Лазаревском районном отделе судебных приставов. О поступившем предложении подозреваемого, заявитель ответила отказом и сообщила в правоохранительные органы. Данный факт был выявлен сотрудниками ОЭБ УФСБ России по краю при содействии службы безопасности банка, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU