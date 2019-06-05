2019-06-05T14:25:26+03:00
Общество

В центре Краснодара 12 июня ограничат движение транспорта

На Главной городской площади пройдут праздничные мероприятия в честь Дня России
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Движение ограничат с 6 до 22 часовДвижение ограничат с 6 до 22 часов
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12 июня в Краснодаре отметят День России. Празднования развернутся на Главной городской площади. В связи с этим будет ограничено движение автомобилей в центре города. Это коснется прилегающих к Красной улиц.

С 6 до 22 часов 12 июня нельзя будет проехать по улице Красной от Калинина до Длинной, по Буденного от Седина до Рашпилевской, по Красноармейской от Пашковской до Кузнечной и по Длинной от Рашпилевской до Коммунаров.

Водителей предупреждают, что на всех участках будут работать эвакуаторы, которые расчистят улицы от автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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