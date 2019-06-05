Судья, назвавший бездельниками людей, пишущих отзывы в интернете, взял самоотвод
В Прикубанском суде председательствующий по делу о порочащих честь, достоинство и деловую репутацию врача-косметолога взял самоотвод. Судья Виктор Дворников отказался от рассмотрения дела. Теперь иск врача-косметолога, которому из 70 комментариев не понравились 4 отзыва о себе, передадут другому судье.
Напомним, рассматривая дело об удалении негативных отзывов с сайта про докторов, Виктор Дворников назвал людей, их пишущих, бездельниками.
- Я считаю, что в принципе люди, которые пишут отзывы на разного рода интернет-ресурсах — это просто бездельники, которым заняться нечем, - аргументировал свое отношение к процессу судья.
Юристы, поддерживающие сторону ответчика, по-прежнему намерены обратиться с жалобой на непрофессиональное поведение служителя Фемиды в квалификационную коллегию Краснодарского края.
- Нам не совсем понятно, какое право есть у служителя Фемиды так огульно называть людей. Кроме того, разве профессиональная этика не требует судью быть объективным, а не высказывать свое личное мнение?! Где же беспристрастность суда? - пояснил «КП» - Кубань» врач, представляющий в суде интересы сайта, Николай Чернышук. - Помимо жалобы в коллегию, мы собираемся заявить в процессе отвод судье.
Кстати, на днях в Арбитражном суде Краснодарского края на днях слушалось аналогичное дело. С иском удалить нехорошие отзывы о себе с сайта просили в московской косметологической клинике «Бьюти Доктор».
- В удовлетворении заявленных требований отказать, - решил коллега по цеху Виктора Дворникова.
ИСТОЧНИК KP.RU