2019-06-05T14:29:46+03:00
Общество

Судья, назвавший бездельниками людей, пишущих отзывы в интернете, взял самоотвод

Очередное заседание по делу об удалении негативных комментарией о враче-косметологе в Краснодаре не состоялось
Ева Мур@kp_kuban
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Судья не захотел рассматривать делоСудья не захотел рассматривать дело
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В Прикубанском суде председательствующий по делу о порочащих честь, достоинство и деловую репутацию врача-косметолога взял самоотвод. Судья Виктор Дворников отказался от рассмотрения дела. Теперь иск врача-косметолога, которому из 70 комментариев не понравились 4 отзыва о себе, передадут другому судье.

Напомним, рассматривая дело об удалении негативных отзывов с сайта про докторов, Виктор Дворников назвал людей, их пишущих, бездельниками.

- Я считаю, что в принципе люди, которые пишут отзывы на разного рода интернет-ресурсах — это просто бездельники, которым заняться нечем, - аргументировал свое отношение к процессу судья.

Юристы, поддерживающие сторону ответчика, по-прежнему намерены обратиться с жалобой на непрофессиональное поведение служителя Фемиды в квалификационную коллегию Краснодарского края.

- Нам не совсем понятно, какое право есть у служителя Фемиды так огульно называть людей. Кроме того, разве профессиональная этика не требует судью быть объективным, а не высказывать свое личное мнение?! Где же беспристрастность суда? - пояснил «КП» - Кубань» врач, представляющий в суде интересы сайта, Николай Чернышук. - Помимо жалобы в коллегию, мы собираемся заявить в процессе отвод судье.

Кстати, на днях в Арбитражном суде Краснодарского края на днях слушалось аналогичное дело. С иском удалить нехорошие отзывы о себе с сайта просили в московской косметологической клинике «Бьюти Доктор».

- В удовлетворении заявленных требований отказать, - решил коллега по цеху Виктора Дворникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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