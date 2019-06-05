2019-06-05T14:43:58+03:00
Общество

Финал краевого фестиваля экстремальных видов спорта «The Kuban eXtreme games» пройдет в Краснодаре

8 июня в 18.00 в OZ МОЛЛ состоится грандиозный праздник
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: OZ МОЛЛФото: OZ МОЛЛ
Изменить размер текста:

Самый масштабный Фестиваль экстремальных видов спорта «The Kuban eXtreme games» продолжает набирать обороты! 8 июня в 18.00 в OZ МОЛЛ состоится грандиозный Финал для всех участников и победителей зональных этапов.

Из уголков всего Краснодарского края экстремалы соберутся в одном месте на парковке OZ МОЛЛ, чтобы показать свое мастерство и определить, кто из них лучший.

Головокружительные трюки ребят из дисциплин «BMX», «Скейтбординг», «Самокат», сильные и рельефные парни в направлении «Воркаут», а также изящные и быстрые в дисциплине «Паркур» и «Скалолазание». Соревнования, трюки, выступления и буря эмоций будут ждать тебя на нашем фестивале.

Вливайся в финал, принимай участие, болей за друзей в OZ МОЛЛ!

Стань лучшей версией себя вместе с «The Kuban eXtreme games»!

Для всех участников и зрителей состоится концерт с участием лучших творческих коллективов г. Краснодара, а также показательные выступления, в дисциплинах BMX и воркаут, от профессионалов и чемпионов всероссийского и европейского уровня соревнований, не пропусти!

Место проведения: парковка OZ МОЛЛ со стороны трассы M4-ДОН.

Организаторы фестиваля:

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ГБУ КК «Краевая крейсерско-парусная школа»

При поддержке:

РФСОО «Федерация воркаута Краснодарского края»

РОО «Федерация скейтбординга Краснодарского края»

РОО «Федерация ВМХ фристайла Краснодарского края»

Радио DFM

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре из-за ДТП на улице Корницкого остановилось движение троллейбусов
В Сочи сносят пятиэтажный самострой
Судья, назвавший бездельниками людей, пишущих отзывы в интернете, взял самоотвод
В центре Краснодара 12 июня ограничат движение транспорта
В Сочи сотрудника банка заподозрили в покушении на мошенничество
В Анапе мужчина кухонным ножом убил знакомого
В поселке Индустриальном готовится к открытию новый детский сад
В аэропорту Краснодара установили памятник Екатерине Великой
В Гулькевичах скончался мужчина, пострадавший от взрыва гранаты
На Кубани депутат сельсовета продавал паленую водку
В Краснодаре на улице Ставропольской насмерть сбили мужчину
В Краснодаре на две недели ограничили движение по улице Советской
Сергей Шойгу прогулялся по Анапе с коллегами
На Кубани оборудуют новые мусорные полигоны
Сотрудники следственного комитета встретились с детьми и родителями в Крымском районе
Кубань повезет на международный форум в Санкт-Петербурге проекты на 300 млрд рублей
В Кадетских корпусах СК России увеличат число мест для детей-сирот
«Краснодар Водоканал» продолжает модернизацию сетей в центре города
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
Дети России открывают мир с РГО
В Сочи Парке отметят День Пушкина
На Кубани суд присяжных признал двоих мужчин виновными в избиении потерпевшего до смерти
Трассу Джубга-Сочи к 2024 году не построят
Прокуратура проверила краснодарский «Сафари парк»