Финал краевого фестиваля экстремальных видов спорта «The Kuban eXtreme games» пройдет в Краснодаре

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-05T14:43:58+03:00

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Самый масштабный Фестиваль экстремальных видов спорта «The Kuban eXtreme games» продолжает набирать обороты! 8 июня в 18.00 в OZ МОЛЛ состоится грандиозный Финал для всех участников и победителей зональных этапов.

Из уголков всего Краснодарского края экстремалы соберутся в одном месте на парковке OZ МОЛЛ, чтобы показать свое мастерство и определить, кто из них лучший.

Головокружительные трюки ребят из дисциплин «BMX», «Скейтбординг», «Самокат», сильные и рельефные парни в направлении «Воркаут», а также изящные и быстрые в дисциплине «Паркур» и «Скалолазание». Соревнования, трюки, выступления и буря эмоций будут ждать тебя на нашем фестивале.

Вливайся в финал, принимай участие, болей за друзей в OZ МОЛЛ!

Стань лучшей версией себя вместе с «The Kuban eXtreme games»!

Для всех участников и зрителей состоится концерт с участием лучших творческих коллективов г. Краснодара, а также показательные выступления, в дисциплинах BMX и воркаут, от профессионалов и чемпионов всероссийского и европейского уровня соревнований, не пропусти!

Место проведения: парковка OZ МОЛЛ со стороны трассы M4-ДОН.

Организаторы фестиваля:

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ГБУ КК «Краевая крейсерско-парусная школа»

При поддержке:

РФСОО «Федерация воркаута Краснодарского края»

РОО «Федерация скейтбординга Краснодарского края»

РОО «Федерация ВМХ фристайла Краснодарского края»

Радио DFM

ИСТОЧНИК KP.RU