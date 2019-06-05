В Сочи сносят пятиэтажный самострой

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-05T14:44:15+03:00

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Сочи продолжают зачищать от самостроев. Один из таких домов сносят на улице Хуторской в Имеретинской низменности. Его история похожа на десятки других. На небольшом участке планировалось строительство трехэтажного коттеджа для одной семьи, площадью 335,3 квадратного метра.

Но вместо него хозяева начали строить многоквартирную пятиэтажку. Когда из-за забора появился третий этаж, администрация обратилась в суд.

Адлерский районный суд в сносе отказал и признал право на 54-квартирный дом общей площадью 1688,9 квадратного метра. Но в апелляции это решение не устоялось, и дом было решено снести.

- Исходя из сведений ЕГРН, застройщик не успел продать квартиры в незаконном доме. В связи с тем, что в течение нескольких месяцев он самостоятельно не исполнял решение суда, суд предоставил право на организацию сноса администрации путем привлечения сторонней организации. Сегодня начаты работы по демонтажу конструкций, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Власти курорта уверяют, что все незаконные дома будут снесены, подрядчики уже орудуют на улицах Перелетной и Нижнеимеретинской.

- Решения суда по сносу самостроев должны быть выполнены. И если застройщик не сделает этого самостоятельно, то администрация сделает это силами подрядных организаций. Оплачивать эту работу застройщику все же придется, иначе после ряда законных действий он будет лишен земельного участка, на котором расположен самострой, - заявили в администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU