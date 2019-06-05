В Краснодаре из-за ДТП на улице Корницкого остановилось движение троллейбусов
Участники аварии заняли две полосы
Фото с места ДТП Екатерины Белоусовой
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Днем 5 июня в центре Краснодара на улице Северной остановилось движение троллейбусов. Причиной тому стало ДТП с участием двух иномарок и троллейбуса.
Фото с места ДТП Екатерины Белоусовой
Очевидцы с места происшествия сообщают, что легковые автомобили получили повреждения, водители и пассажиры не пострадали. Участники аварии занимают две полосы в районе перекрестка с улицей Корницкого.
После аварии на Северной скопилось несколько троллейбусов, двигавшихся из центра, на месте работают сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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