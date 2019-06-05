2019-06-05T15:36:27+03:00
Туризм

На озере Абрау появился радужный фонтан

Новая достопримечательность копия швейцарского Же-До
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Центр туризма АбрауЦентр туризма Абрау
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На курортах Краснодарского края стало одной достопримечательностью больше. Из озера Абрау теперь бьет 40-метровый фонтан, который копирует знаменитый швейцарский фонтан Же-До.

- Огромный столб воды расположен посередине озера, в 145 метрах от берега. Максимальная высота достигает более 40 метров, что соизмеримо с 12-этажным домом. Фонтан является уменьшенной копией знаменитого швейцарского фонтана Же-До, установленного в акватории Женевского озера. Конструкция держится на воде благодаря плавающему понтону, - рассказали в пресс-службе краевого министерства курортов.

В солнечную погоду разлетающиеся брызги и свет создают радугу, а вечером фонтан подсвечивается светодиодными прожекторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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