На Кубани разыскивают пропавшего мужчину

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-05T15:43:19+03:00

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На Кубани разыскивают без вести пропавшего Дениса Омельченко. 2 июня 2019 года он на своем автомобиле «Киа Сид» выехал из Туапсе в Хадыженск. Позднее в этот же день его видели в селе Мессажай Туапсинского района.

- После этого мужчина перестал выходить на связь. О его местонахождении ничего неизвестно, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Приметы Омельченко Дениса: на вид 32 года, рост 180 см, телосложение худощавое, короткие русые волосы, глаза карие.

2 июня 2019 года он был одет в темно-синюю или вишневую футболку, синие джинсы или шорты такого же цвета, белые кожаные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о текущем местонахождении мужчины, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону: 8(952) 872-42-28.

ИСТОЧНИК KP.RU