2019-06-05T15:46:14+03:00
Спорт

Боб Доневалд покинул пост главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань»

Имя нового наставника «красно-зеленых» объявят в ближайшее время
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Боб Доневалд Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Боб Доневалд Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» из Краснодара не стал продлевать контракт с Бобом Доневалдом, которого в марте назначили главным тренером команды. Соглашение с американским специалистом было рассчитано до конца года. Клуб поблагодарил специалиста за работу и пообещал назвать имя нового тренера в ближайшее время.

- Приглашение Боба Доневалда стало очень интересным опытом. Он принял команду в непростой ситуации, показал нам другую философию подготовки к играм и поменял атмосферу в коллективе. Доневалд – интересный человек и тренер, но в итоге ему, к сожалению, не удалось показать результат в плей-офф. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими тренерами, которые способны раскрыть потенциал команды и развивать клубную стратегию, - рассказал Андрей Ведищев, президент ПБК «Локомотив-Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU

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