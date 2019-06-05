2019-06-05T16:03:38+03:00
Общество

В Краснодаре запретят остановку и стоянку во 2-м Нефтезаводском проезде

Новые знаки установят до 15 августа
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Водителей призывают следить за знакамиВодителей призывают следить за знаками
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В Краснодаре изменят организацию движения на участке 2-го Нефтезаводского проезда от улицы Индустриальной до Южной. Здесь полностью запретят остановку и стоянку средств. Изменения вступят в силу с 15 августа, к этому дню будут установлены соответствующие знаки.

— Запрещающие знаки установят по четной стороне 2-го Нефтезаводского проезда. Эти меры вводятся для безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспорта на проезжей части, — расказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Водителей призывают быть внимательными и следить за предписаниями дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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