В Краснодаре запретят остановку и стоянку во 2-м Нефтезаводском проезде
В Краснодаре изменят организацию движения на участке 2-го Нефтезаводского проезда от улицы Индустриальной до Южной. Здесь полностью запретят остановку и стоянку средств. Изменения вступят в силу с 15 августа, к этому дню будут установлены соответствующие знаки.
— Запрещающие знаки установят по четной стороне 2-го Нефтезаводского проезда. Эти меры вводятся для безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспорта на проезжей части, — расказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Водителей призывают быть внимательными и следить за предписаниями дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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