Кубань представит в Санкт-Петербурге турмаршрут «Винные дороги Боспорского царства»

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-05T16:06:33+03:00

Его презентация пройдет в рамках международного экономического форума в Северной столице

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Краснодарский край в рамках ПМЭФ проведет видеопрезентации новых региональных туристических маршрутов. Увидеть их можно будет на официальном стенде региона.

- Новые эногастрономические маршруты, в частности, включают в себя посещение 11 винзаводов, дегустационных залов и частных виноделен Анапы, Новороссийска, Темрюкского и Крымского районов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что новый туристический маршрут «Винные дороги Боспорского царства» уже протестировали гости региона, в том числе и зарубежные. В мае 2019 года туристы из Австрии, Словении и Японии проехали по территориям, где раньше располагались античные полисы. Они поучаствовали в дегустации местных вин, а также попробовали натуральные экологические продукты.

Подобные туры планируют проводить ежемесячно, независимо от времени года.

ИСТОЧНИК KP.RU