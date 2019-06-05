На Кубани сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых воров

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-05T16:39:42+03:00

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В станице Старовеличковской Калининского района сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин. Их подозревают в совершении кражи.

- Сообщение о срабатывании дежурной сигнализации в одном из магазинов по улице Городской поступило ночью 5 июня 2019 года. На место прибыл отряд вневедомственной охраны Росгвардии, который обнаружил с тыльной стороны здания двух мужчин, которые попытались скрыться, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В итоге злоумышленников задержали и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. Выяснилось, что ими оказались 27-летний житель района и 49-летний мужчина без определенного места жительства. Они являются родственниками, а один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Разбой».

В ходе осмотра места преступления выяснилось, что злоумышленники проникли в торговое помещение, отжав металлическую решетку на окне. Как заявила владелица магазина, сума ущерба составила 45 тысяч рублей. В ходе личного досмотра в кармане брюк одного из подозреваемых были обнаружены деньги, предположительно похищенные из кассы торговой точки.

ИСТОЧНИК KP.RU