В Сочи задержали водителя с наркотиками

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-05T16:49:22+03:00

Его уже поместили под стражу

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В Сочи полицейские остановили для проверки документов водителя автомобиля Шевроле, прибывшего из сопредельной республики. Стражи порядка обнаружили, что 40-летний мужчина находится за рулем в состоянии опьянения, при этом пройти медосвидетельствование он отказался.

- Проведя осмотр транспортного средства, сотрудники полиции обнаружили под водительским креслом 26 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Их изъяли и отправили на экспертизу, которая показала, что данное вещество является метадоном общей массой свыше 12 граммов, - рассказали «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В данный момент мужчина помещен под стражу по решению суда. В отношении него возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU