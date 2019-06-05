2019-06-05T16:49:22+03:00
Происшествия

В Сочи задержали водителя с наркотиками

Его уже поместили под стражу
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Сочи полицейские остановили для проверки документов водителя автомобиля Шевроле, прибывшего из сопредельной республики. Стражи порядка обнаружили, что 40-летний мужчина находится за рулем в состоянии опьянения, при этом пройти медосвидетельствование он отказался.

- Проведя осмотр транспортного средства, сотрудники полиции обнаружили под водительским креслом 26 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Их изъяли и отправили на экспертизу, которая показала, что данное вещество является метадоном общей массой свыше 12 граммов, - рассказали «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В данный момент мужчина помещен под стражу по решению суда. В отношении него возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре построят концертный зал на 3500 мест
Кубанские «подводники» стали призерами чемпионата России
Преподаватель Краснодарского университета МВД попала в аварию
В Краснодаре отметят «Пушкинский день»
На Кубани стартует уборочная кампания
В Сочи на лето закроют шесть пляжей
Краснодарцам вновь обещают сильную грозу с градом
Появилось видео последних секунд перед исчезновением 16-летней школьницы в Майкопе
Устроить детей в дошкольное учреждение сочинцам помогла прокуратура
В Анапе прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ
«Началось!»: мужчина в леопардовых трусах в центре Сочи возмутил пользователей соцсетей
Кубанцам предлагают добровольно разоружиться
На Кубани сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых воров
Кубань представит в Санкт-Петербурге турмаршрут «Винные дороги Боспорского царства»
В Краснодаре запретят остановку и стоянку во 2-м Нефтезаводском проезде
Боб Доневалд покинул пост главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань»
На Кубани разыскивают пропавшего мужчину
На озере Абрау появился радужный фонтан
В Краснодаре из-за ДТП на улице Корницкого остановилось движение троллейбусов
В Сочи сносят пятиэтажный самострой
Финал краевого фестиваля экстремальных видов спорта «The Kuban eXtreme games» пройдет в Краснодаре
Судья, назвавший бездельниками людей, пишущих отзывы в интернете, взял самоотвод
В центре Краснодара 12 июня ограничат движение транспорта