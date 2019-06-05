Кубанцам предлагают добровольно разоружиться

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-05T16:59:53+03:00

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В Краснодарском крае проводят мероприятия по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося у них оружия. Также в правоохранительные органы можно принести боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. За их добровольную сдачу предусмотрено денежное вознаграждение.

- Незаконные предметы вооружения можно принести в ближайшее отделение полиции. Для получения денежной компенсации за их сдачу необходимо будет представить в Управление региональной безопасности администрации Краснодарского края соответствующее заявление, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что граждане, добровольно сдавшие опасные оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности за их хранение. В противном случае, им может грозить возбуждение дела по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU