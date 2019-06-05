«Началось!»: мужчина в леопардовых трусах в центре Сочи возмутил пользователей соцсетей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-05T17:08:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На главный курорт страны отдыхающих стало приезжать все больше. В городе снова полно туристов, которые не спешат одеваться. Точнее - стали оголяться.

Пользователи соцсетей возмутились внешним видом мужчины, который переходил дорогу на зебре в центре Адлера в леопардовых трусах. А рядом с ним шла спутница в красном купальнике.

- Началось, - так подписали это видео в одном из сочинских пабликов.

А пользователи возмутились:

- Я первый раз отдыхаю в Сочи, и, честно говоря, в шоке от таких «голожопиков». В других странах так ходят исключительно по пляжу, - пишет один.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="400" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/713082" frameborder="0"></iframe> Мужчина в леопардовых трусах возмутил соцсети. Видео: instagram.com/tvoydomvsochi/.

- Да отстаньте вы от людей, они отдыхают, - вторит ему другой.

Так что в разгар курортного сезона оголенных туристов на улицах черноморских городов точно станет больше.

- На входе в магазины, кафе, рестораны, в госучреждения висят таблички, что входить в купальниках и плавках запрещено, - пояснили в администрации Сочи. – Причем об этом мы предупреждаем каждое лето. И таких табличек в городе достаточно много – практически на всех соцучреждениях и заведениях общепита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо купальника - одни ниточки: в Геленджике полуголая девушка на каблуках разгуливала по набережной

Засняли эту экстравагантную парочку сзади. Поэтому в кадр девушка и ее бойфренд попали только со спины (фото)

ИСТОЧНИК KP.RU