2019-06-05T17:08:57+03:00
Общество

«Началось!»: мужчина в леопардовых трусах в центре Сочи возмутил пользователей соцсетей

На курортах Краснодарского края снова появились полуголые пешеходы[видео]
Варвара ДЫМ
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Мужчина в леопардовых трусах в центре Сочи. Фото: instagram.com/tvoydomvsochi/Мужчина в леопардовых трусах в центре Сочи. Фото: instagram.com/tvoydomvsochi/
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На главный курорт страны отдыхающих стало приезжать все больше. В городе снова полно туристов, которые не спешат одеваться. Точнее - стали оголяться.

Пользователи соцсетей возмутились внешним видом мужчины, который переходил дорогу на зебре в центре Адлера в леопардовых трусах. А рядом с ним шла спутница в красном купальнике.

- Началось, - так подписали это видео в одном из сочинских пабликов.

А пользователи возмутились:

- Я первый раз отдыхаю в Сочи, и, честно говоря, в шоке от таких «голожопиков». В других странах так ходят исключительно по пляжу, - пишет один.

Мужчина в леопардовых трусах возмутил соцсети. Видео: instagram.com/tvoydomvsochi/.

- Да отстаньте вы от людей, они отдыхают, - вторит ему другой.

Так что в разгар курортного сезона оголенных туристов на улицах черноморских городов точно станет больше.

- На входе в магазины, кафе, рестораны, в госучреждения висят таблички, что входить в купальниках и плавках запрещено, - пояснили в администрации Сочи. – Причем об этом мы предупреждаем каждое лето. И таких табличек в городе достаточно много – практически на всех соцучреждениях и заведениях общепита.

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Засняли эту экстравагантную парочку сзади. Поэтому в кадр девушка и ее бойфренд попали только со спины (фото)

ИСТОЧНИК KP.RU

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