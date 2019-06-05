«Началось!»: мужчина в леопардовых трусах в центре Сочи возмутил пользователей соцсетей
На главный курорт страны отдыхающих стало приезжать все больше. В городе снова полно туристов, которые не спешат одеваться. Точнее - стали оголяться.
Пользователи соцсетей возмутились внешним видом мужчины, который переходил дорогу на зебре в центре Адлера в леопардовых трусах. А рядом с ним шла спутница в красном купальнике.
- Началось, - так подписали это видео в одном из сочинских пабликов.
А пользователи возмутились:
- Я первый раз отдыхаю в Сочи, и, честно говоря, в шоке от таких «голожопиков». В других странах так ходят исключительно по пляжу, - пишет один.
Мужчина в леопардовых трусах возмутил соцсети. Видео: instagram.com/tvoydomvsochi/.
- Да отстаньте вы от людей, они отдыхают, - вторит ему другой.
Так что в разгар курортного сезона оголенных туристов на улицах черноморских городов точно станет больше.
- На входе в магазины, кафе, рестораны, в госучреждения висят таблички, что входить в купальниках и плавках запрещено, - пояснили в администрации Сочи. – Причем об этом мы предупреждаем каждое лето. И таких табличек в городе достаточно много – практически на всех соцучреждениях и заведениях общепита.
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ИСТОЧНИК KP.RU