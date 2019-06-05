2019-06-05T17:06:35+03:00
Общество

В Анапе прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ

Мероприятие провели в военном инновационном технополисе «Эра»
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации АнапыФото: пресс-служба администрации Анапы
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Сегодня 5 июня 2019 года в Анапе прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ. Его провели в военном инновационном технополисе «Эра», на Пионерском проспекте курорта. Перед началом мероприятия его участники возложили и цветы к Вечному Огню в Сквере боевой славы.

- Инновационный технополис «Эра» является современным центром военной науки. В долгосрочной перспективе он обеспечит поиск и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, - заявил на открытие совещания министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, тот факт, что технополис стал переговорной площадкой для министров обороны стран СНГ, является символичным. Здесь возможно вести конструктивный диалог на актуальные темы, определять новые направления сотрудничества в интересах вооруженных сил стран СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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