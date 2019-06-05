Устроить детей в дошкольное учреждение сочинцам помогла прокуратура

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-05T17:21:22+03:00

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Сотрудники сочинской прокуратуры провели проверку по фактам необоснованных отказов органами местного самоуправления в предоставлении мест в дошкольных образовательных учреждениях города детям, достигшим трехлетнего возраста, из-за их отсутствия. С заявлениями в ведомство обратились местные жители.

- Суд рассмотрел иск прокуратуры к администрации города-курорта и принял решение обязать органы самоуправления обеспечить детей местами в муниципальной дошкольной образовательной организации, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В данный момент трое несовершеннолетних жителей Сочи уже обеспечены местами в детских садах. Работа в данном направлении будет продолжена.

Напомним, в Краснодаре 1 сентября откроется новый детский сад «Дивный». Он находится на улице Фанагорийской в поселке Индустриальном. Он сможет принять до 500 воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU