2019-06-05T17:43:41+03:00
Происшествия

Появилось видео последних секунд перед исчезновением 16-летней школьницы в Майкопе

Дарья Шопина объявлена в федеральный розыск
Максим ОСОКИН
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Дарья Шопина. Фото: социальные сетиДарья Шопина. Фото: социальные сети
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В Интернете появилось видео, на котором запечатлены последние секунды перед исчезновением 16-летней Дарьи Шопиной в Майкопе. Девочка 24 мая 2019 года около 11.10 вышла из лицея №34 и не вернулась домой. У девушки с собой было два мобильных телефона, но оба они отключены. С момента исчезновения девочка не выходила на связь с родственниками и не посещала свои страницы в соцсетях. Накануне волонтеры и родственники Даши получили видео с камер наблюдения, на которые попала девочка перед самым исчезновением.

- На кадрах видна Даша Шопина, она идет по ул. Победы в центре Майкопа. За ней следуют 2 человека в белых халатах. Как предполагают волонтеры, ведущие поиск девочки, это – студенты местного медицинского училища. Сейчас их ищут, чтобы задать вопросы о дальнейшем маршруте Дарьи, - сообщает сайт kubnews.ru.

Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Девочка объявлена в федеральный розыск.

Исчезновение Дарьи Шопиной в Майкопе. Видео: "Кубанские новости".

Приметы Даши Шопиной: на вид 16 лет, рост около 165 см, русые волосы.

Особая примета родинка под правым глазом.

В день исчезновения девочка была одета в черные брюки, белую блузку, темно-синий кардиган, серые кеды. Также при себе у нее был рюкзак тёмно-синего цвета с красными вставками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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