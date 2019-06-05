2019-06-05T17:55:49+03:00
Общество

Краснодарцам вновь обещают сильную грозу с градом

Синоптики прогнозируют непогоду 5 и 6 июня
Максим ОСОКИН
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Последствия ливня 3 июня 2019 года в Краснодаре. Фото: krd.ruПоследствия ливня 3 июня 2019 года в Краснодаре. Фото: krd.ru
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В Краснодаре вновь объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать в краевой столице сегодня и завтра.

- 5 июня и 6 июня в Краснодаре ожидается сильный дождь с грозой, возможен град. Ожидается резкое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации столицы Кубани.

Жителей и гостей Краснодара просят в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112».

Напомним, в понедельник 3 июня 2019 года стихия обрушилась на краевой центр. Здесь ударил залповый ливень с градом. А еще поднялся ураганный ветер. Непогода бушевала около 15 минут, однако успела натворить дел.

В районе стадиона «Кубань» на улице Железнодорожной на контактную сеть упало дерево. Из-за этого остановилось движение сразу семи трамваев. Речь идет о тех вагонах, которые следуют по маршрутам № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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