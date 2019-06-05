В Сочи на лето закроют шесть пляжей

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-05T18:05:26+03:00

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Шесть сочинских пляжей будут недоступны для отдыхающих этим летом. Их закроют на реконструкцию.

- Закрытыми для посещения летом будут пляжи «Магри», базы отдыха «Слава Черноморья», муниципальный пляж «Прозрачный», «Донские озера», «Тиона», и пляж санатория «Юность», - сообщает Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Жителям и гостям курорта предлагают загорать и купать на любом другом из двухсот пляжей Сочи. Некоторые из них отмечены голубым флагом – международным знаком качества.

ИСТОЧНИК KP.RU