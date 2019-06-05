На Кубани стартует уборочная кампания

СЕГОДНЯ 18:37 2019-06-05T18:37:11+03:00

В ней задействуют до 40 тысяч единиц сельхозтехники

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В Краснодаре обсудили предстоящую уборочную кампанию на Кубани. Планируется, что все мероприятия завершат в течении 15 дней.

- В данный момент к уборке урожая в регионе подготовили 40 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Аграрии обеспечены необходимыми машинами на 100%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, властям муниципалитетов поставлена задача - обеспечить сельхозпроизводителей необходимым топливом и ГСМ в полном объеме.

Сейчас обеспеченность техникой позволит аграриям убирать до 100 тысяч гектаров ежедневно. Больше половины машин, которые выйдут на поля, новые – их срок эксплуатации меньше 10 лет.

Кубанский урожай готовы хранить 45 крупных хлебоприемных предприятий и более чем 2-х тыс. миниэлеваторов. Их общая мощность составляет порядка 13,5 млн тонн зерна.

Напомним, в этом году сельхозкультурами в Краснодарском крае засеяли почти 3,5 млн га земель.

ИСТОЧНИК KP.RU