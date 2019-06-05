В Краснодаре отметят «Пушкинский день»

СЕГОДНЯ 19:11 2019-06-05T19:11:44+03:00

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В Краснодаре в честь дня рождения А.С. Пушкина 6 июня 2019 года пройдут праздничные мероприятия. Их проведут в библиотеках, парках, скверах, на площадях краевого центра в течение дня.

- В 10.00 в сквере им. Жукова начнут выступать победители городского конкурса «Россия, Пушкин и любовь». На импровизированной сцене они представят свои произведения и прочтут стихи великого поэта. На Пушкинской площади у памятника поэту в 11.00 стартует театрализованная программа «Мир сказок, рифм, стихотворений — всё это Пушкин, добрый гений». На площадке «Открытый микрофон» юные горожане будут читать любимые стихи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Здесь же для юных жителей краевой столицы проведут викторины. Ребятам предстоит угадать героев произведений Пушкина по отрывкам его произведений. Кроме того, школьникам расскажут о работе летних площадок филиалов Централизованной библиотечной системы города, видео гостиных и клубов по интересам.

ИСТОЧНИК KP.RU