Преподаватель Краснодарского университета МВД попала в аварию

СЕГОДНЯ 19:35 2019-06-05T19:35:45+03:00

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В станице Марьянской Красноармеи ского раи она Кубани на пересечении улиц Мира и Красная 31 мая 2019 года произошло ДТП. В результате пострадала старшии преподаватель-методист отделения планирования учебного процесса отдела организации учебного процесса управления учебно-методическои работы Краснодарского университета МВД РФ.

- Установлено, что педагог, управляя личным автомобилем «Хендаи Акцент» нарушила правила дорожного движения и допустила столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкаи », двигавшимся во встречном направлении, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены водитель «Хендаи Акцент», а также пассажирка «Ниссан Кашкаи ». Им назначено амбулаторное лечение. В отношении преподавателя Краснодарского университета МВД возбуждено административное дело, а также назначено проведение служебной проверки в учебном заведении.

ИСТОЧНИК KP.RU