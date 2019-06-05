Кубанские «подводники» стали призерами чемпионата России

СЕГОДНЯ 20:03 2019-06-05T20:03:23+03:00

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В Туле завершился чемпионат России по подводному плаванию в дисциплине «марафонские заплывы в ластах». В соревнованиях приняли участие порядка 100 спортсменов, шестеро «подводников» представляли Краснодарский край.

- По итогам чемпионата сборная Кубани стала первой в общекомандном зачете. На счету сборной края 3 награды: 2 «серебра» и «бронза», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Добавим, 14 июня в Казани стартует чемпионат страны по гиревому спорту. Ожидается, что за его медали будут бороться порядка 300 атлетов со всей России. От Краснодарского края в Татарсан отправятся три спортсмена: краснодарец Олег Мащенко, крыловчанка Софья Троеглазова и Сергей Бурлак из Ленинградского района.

Данный турнир станет отборочным в сборную России, которая отправится на чемпионате мира по гиревому спорту, который пройдёт в ноябре в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU