В Краснодаре построят концертный зал на 3500 мест

СЕГОДНЯ 20:11 2019-06-05T20:11:19+03:00

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В рамках нулевого дня ПМЭФ-2019 подписано соглашение о строительстве нового концертного зала в Краснодаре. Инвестор возведет двухэтажное здание, включающее зал на 3500 мест, гардероб, кафе и паркинг. Основными статьями доходов нового культурного учреждения станут: аренда сцены, продажа билетов, организация общественного питания. Здесь будут проводить концерты, фестивали, показы и презентации.

- Инвестору предоставят для строительства концертного зала участок в пределах столицы Кубани. Его площадь составит порядка 5,5 гектаров. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей, открытие объекта запланировано на 2025 год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, официальное открытие Петербургского международного экономического форума состоится 6 июня. В 2019 году экспозиция Краснодарского края представлена в формате инвестиционного ресторана. Стенд Кубани занимает почти 600 кв метров. Здесь представят 58 инвестпроектов на общую сумму более 300 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU