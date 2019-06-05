2019-06-05T20:11:19+03:00
Экономика

В Краснодаре построят концертный зал на 3500 мест

Инвестора нашли в рамках нулевого дня ПМЭФ-2019
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В рамках нулевого дня ПМЭФ-2019 подписано соглашение о строительстве нового концертного зала в Краснодаре. Инвестор возведет двухэтажное здание, включающее зал на 3500 мест, гардероб, кафе и паркинг. Основными статьями доходов нового культурного учреждения станут: аренда сцены, продажа билетов, организация общественного питания. Здесь будут проводить концерты, фестивали, показы и презентации.

- Инвестору предоставят для строительства концертного зала участок в пределах столицы Кубани. Его площадь составит порядка 5,5 гектаров. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей, открытие объекта запланировано на 2025 год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, официальное открытие Петербургского международного экономического форума состоится 6 июня. В 2019 году экспозиция Краснодарского края представлена в формате инвестиционного ресторана. Стенд Кубани занимает почти 600 кв метров. Здесь представят 58 инвестпроектов на общую сумму более 300 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубанские «подводники» стали призерами чемпионата России
Преподаватель Краснодарского университета МВД попала в аварию
В Краснодаре отметят «Пушкинский день»
На Кубани стартует уборочная кампания
В Сочи на лето закроют шесть пляжей
Краснодарцам вновь обещают сильную грозу с градом
Появилось видео последних секунд перед исчезновением 16-летней школьницы в Майкопе
Устроить детей в дошкольное учреждение сочинцам помогла прокуратура
В Анапе прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ
«Началось!»: мужчина в леопардовых трусах в центре Сочи возмутил пользователей соцсетей
Кубанцам предлагают добровольно разоружиться
В Сочи задержали водителя с наркотиками
На Кубани сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых воров
Кубань представит в Санкт-Петербурге турмаршрут «Винные дороги Боспорского царства»
В Краснодаре запретят остановку и стоянку во 2-м Нефтезаводском проезде
Боб Доневалд покинул пост главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань»
На Кубани разыскивают пропавшего мужчину
На озере Абрау появился радужный фонтан
В Краснодаре из-за ДТП на улице Корницкого остановилось движение троллейбусов
В Сочи сносят пятиэтажный самострой
Финал краевого фестиваля экстремальных видов спорта «The Kuban eXtreme games» пройдет в Краснодаре
Судья, назвавший бездельниками людей, пишущих отзывы в интернете, взял самоотвод
В центре Краснодара 12 июня ограничат движение транспорта