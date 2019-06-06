2019-06-06T08:41:45+03:00
Происшествия

В Анапе мужчину на катамаране унесло в море

К счастью, спасатели ему помогли [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/spas_anapaФото: instagram.com/spas_anapa
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В городе-курорте с каждым днем все больше отдыхающих, несмотря на то, что официально сезон в Анапе еще не стартовал. Тем не менее у спасателей работы стало больше. А все потому, что многие туристы, закрывают глаза на объявления.

Ранее на курорте усилился отжимной северо-восточный ветер. Порывы в сторону моря опасны тем, что могут очень быстро отнести купающегося далеко от берега. В такую погоду запрещено использовать катамараны и надувные матрасы.

Фото: instagram.com/spas_anapa

Фото: instagram.com/spas_anapa

- Однако жаждущие водных развлечений туристы игнорируют предупреждения об опасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в анапской службе спасения. - Помощь спасателей понадобилась мужчине, унесенному отжимным ветром в открытое море на катамаране.

К счастью, отдыхающего успели вовремя вытащить. Помощь медиков ему не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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