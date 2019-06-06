2019-06-06T09:15:59+03:00
Общество

В Сочи начали снос незаконной пятиэтажки

Самострой возвели в Имеретинской низменности
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы администрации Сочи.Фото: пресс-службы администрации Сочи.
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В городе-курорте ровняют с землей пятиэтажный многоквартирный дом, построенный незаконно. На его месте должен стоять частный дом на одну семью высотой в три этажа, общей площадью 335 квадратов. Именно на это получал разрешение застройщик.

Как только были выявлены превышения разрешенных параметров строительства, мэрия обратилась в Адлерский районный суд с иском о сносе.

- Спустя месяц суд отказался удовлетворить требование властей, при этом признав право на 54-квартирный дом общей площадью 1688 квадратов, - сообщают в сочинской администрации. - И только после апелляции в краевом суде было принято решение о сносе незаконного строения. По данным ЕГРН, застройщик не успел продать квартиры людям. В течение нескольких месяцев он самостоятельно так и не исполнил решение суда. Потому приехала сторонняя организация и начала демонтаж конструкций.

Перечень крупных объектов, которые подлежат сносу по решению суда, можно изучить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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