В Краснодаре отремонтируют 381 дом по программе капремонта

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-06T10:05:40+03:00

В них обновят фасады, заменят лифты и устаревшие коммуникации, сделают новую кровлю

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В краевом центре идет капитальный ремонт многоэтажек. В 2019 году он коснется 381 дома. В них заменят лифты, приведут в порядок фасады и крышу, провести ремонт фундамента, систем электроснабжения, а также систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Дом на улице Стасова, 160, который посетил мэр Краснодара, был построен в 1965 году. Сейчас там ремонтируют фасад.

- Подрядчик уже выполнил очистку стен, грунтовку и шпаклевку, - сообщили в городской администрации. - Ремонтируется цокольный этаж и козырьки на подъездах.

Учитывая пожелания жильцов, все ремонтные работы проводятся до вечера. Через неделю там планируют все завершить.

- За несколько лет жильцы за счет взносов собрали 8% от объема денежных средств, который нужен для ремонта фасада. 92% направлены из фонда капремонта, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU