Кубанские хирурги 16 часов удаляли опухоль на шее через рот

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-06T10:28:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Такого в практике краснодарских хирургов еще не было. В краевую клиническую больницу №1 обратился 61-летний житель Ейска. Мужчина страдал от сильной боли в шее, а его голова постоянно заваливалась набок.

- Диагностика показала, что половина первого шейного позвонка, так называемый «атлант», на котором держится голова, разрушена большой опухолью. Ее размер был 4 на 4,5 сантиметра, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» хирурги. - Отсюда – нестабильность места соединения головы и шеи.

Этот вид онкологии, по словам медиков, не чувствителен к лучевой и химиотерапии. Единственный метод лечения - хирургический.

Фото: пресс-службы «НИИ - Краевая клиническая больница №1.

- Большую сложность представляло расположение опухоли, - объясняют хирурги. - Она вышла за пределы позвонка и практически полностью его окружила, захватив крупные магистральные сосуды и нервы. Чтобы удалить ее наиболее безопасным путем, нужно заходить с двух доступов: со стороны шеи и нижней челюсти.

При планировании операции продумывалась каждая деталь, обсуждалась каждая мелочь. Самые рискованные моменты хирургии отрабатывались в патанатомическом зале клиники.

Уникальное вмешательство заняло 16 часов. Вначале рентгенхирурги остановили кровоснабжение опухоли, частично обезопасив работу с ней. Затем нейрохирург Игорь Басанкин через задний доступ освободил часть опухоли от прилегающих тканей, сосудов и спинного мозга. Он зафиксировал позвоночник, прикрепив его с помощью специальной затылочной пластины к черепу больного.

Фото: пресс-службы «НИИ - Краевая клиническая больница №1.

- На третьем этапе челюстно-лицевой хирург Грант Забунян распилил нижнюю челюсть пациента, тем самым открыв доступ к пораженному отделу позвоночника через ротоглотку. - добавляют медики. - После этого нейрохирурги завершили выделение опухоли и удалили ее цельным блоком через рот.

Операция прошла успешно. Пациент благополучно выписался из больницы спустя две недели после операции.

В мире подобные операции – штучные. Немногие специалисты их способны успешно выполнить. Для юга это первое оперативное вмешательство подобного рода.

ИСТОЧНИК KP.RU