Долг потребителей электроэнергии перед ПАО «ТНС энерго Кубань» составил более 5,9 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-06T10:58:36+03:00

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Задолженность потребителей перед гарантирующим поставщиком на территории Краснодарского края и Республики Адыгея ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжает расти и на сегодняшний день составляет более 5,9 млрд рублей.

Наиболее проблемными категориями потребителей, регулярно нарушающими сроки оплаты, стали предприятия жилищно-коммунального хозяйства – 1,6 млрд рублей, население – 1,1 млрд рублей, управляющие компании - 544,6 млн рублей, бюджетные организации – 333,6 млн рублей, а также предприятия промышленности – 166,2 млн рублей.

Наибольшую задолженность перед ПАО «ТНС энерго Кубань» имеют следующие организации и предприятия:

- ООО «Завод строительных материалов и конструкций» (Темрюкский район) – 9,8 млн рублей;

- ООО «Завод строительных материалов» (г. Сочи) – 2,4 млн рублей;

- ООО «Старомышастовский ЗСМ» (Динской район) – 2,1 млн рублей;

- ООО Старомышастовский ЗСМ» (Северский район) – 27,2 млн рублей;

- ООО «Энергосервис» (Тихорецкий район) – 19,3 млн рублей;

- ООО «Тепловые сети» (Северский район) – 21,0 млн рублей;

- ООО «УК "РЭП №3» (г. Сочи) – 12,4 млн рублей;

- ООО «УК "РЭО-10» (г. Сочи) – 11,0 млн рублей;

- ООО «Возрождение +» (г. Сочи) – 10,8 млн рублей;

- ФКУ «Исправительная колония №6 УФСИН по Краснодарскому краю» (Усть-Лабинский район) – 6,2 млн рублей;

- ФКУ «ЛИУ-8 УФСИН по Краснодарскому краю» (Усть-Лабинский район) – 4,3 млн рублей;

- ФКУ «ЖКО УФСИН России по Республике Адыгея» (Кошехабльский район) – 3,4 млн рублей.

ПАО «ТНС энерго Кубань» призывает всех потребителей-должников в кратчайшие сроки погасить существующую задолженность, а также своевременно и в полном размере вносить плату за электроэнергию.

Обращаем внимание всех потребителей на то, что игнорирование обязанностей по оплате электроэнергии подрывает надежность энергоснабжения всего Краснодарского края и Республики Адыгея.

ИСТОЧНИК KP.RU