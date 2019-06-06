В Краснодаре восстановили движение трамваев в Юбилейный и Славянский микрорайоны
В Краснодаре трамваи заработали в прежнем режиме. Напомним, ранее движение вагонов приостановили из-за аварии на пересечении улиц Калинина и Каляева. В 09:22 там столкнулись трамвай № 7, который двигался со стороны Славянского микрорайона, и трамвай № 6, ехавший в Юбилейный микрорайон.
В ДТП пострадала одна пассажирка, она ударилась о поручень сиденья. Очевидцы вызвали медиков - женщину доставили в больницу. Предварительный диагноз, который поставили краснодарке, - сотрясение головного мозга.
- Причиной аварии, по предварительной версии, могло стать несоблюдение водителем трамвая маршрута № 7, двигавшегося со стороны Славянского микрорайона, правил проезда перекрестка, - сказал директор МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» Александр Грачев.
На данный момент движение вагонов в обоих направлениях полностью восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»