2019-06-06T11:03:17+03:00
Происшествия

В Краснодаре восстановили движение трамваев в Юбилейный и Славянский микрорайоны

Вагоны остановились из-за аварии
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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В Краснодаре трамваи заработали в прежнем режиме. Напомним, ранее движение вагонов приостановили из-за аварии на пересечении улиц Калинина и Каляева. В 09:22 там столкнулись трамвай № 7, который двигался со стороны Славянского микрорайона, и трамвай № 6, ехавший в Юбилейный микрорайон.

В ДТП пострадала одна пассажирка, она ударилась о поручень сиденья. Очевидцы вызвали медиков - женщину доставили в больницу. Предварительный диагноз, который поставили краснодарке, - сотрясение головного мозга.

- Причиной аварии, по предварительной версии, могло стать несоблюдение водителем трамвая маршрута № 7, двигавшегося со стороны Славянского микрорайона, правил проезда перекрестка, - сказал директор МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» Александр Грачев.

На данный момент движение вагонов в обоих направлениях полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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