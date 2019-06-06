Депутат-коммунист поздравил кубанских поэтов с Днем русского языка

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-06T11:10:48+03:00

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Накануне 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина и Дня русского языка в краснодарской художественной галерее «Сантал» собрались деятели искусства, кубанские писатели и поэты, юные таланты, представители общественности.

В зале, где прошло собрание, открылась ретроспективная выставка, посвященная пушкинскому юбилею. В экспозицию вошли сорок графических и живописных работ, созданных кубанскими мастерами за последние полвека.

В ходе встречи звучали пушкинские стихи. Художники и литераторы делились своим личным опытом восприятия творчества А.С. Пушкина. Были подведены итоги краевого конкурса студентов и школьников, посвященного юбилею великого поэта.

На собрание прибыли и представители краевого отделения КПРФ – во главе со своим лидером, депутатом Государственной Думы Николаем Ивановичем Осадчим. Активистами были распространены специально выпущенные крайкомом КПРФ открытки со стихотворением «Клеветникам России».

— Для нашей партии и фракции КПРФ в Госдуме Пушкинский день России и День русского языка – это не какие-то преходящие, сиюминутные эпизоды, – подчеркнул коммунист-депутат. – Мы на протяжении многих лет ведем борьбу за сохранение традиций нашей отечественной культуры, за развитие русского языка, на котором ранее говорили 350 миллионов землян, а сегодня таких осталось чуть более двухсот. Культура и язык – это душа нашего уникального народа и основа Русского мира, это – наш духовный суверенитет, живой, несмотря ни на что, – в тех условиях, когда ни экономического, ни финансового суверенитета, по сути, нет. Поэтому депутаты КПРФ, добиваясь, чтобы День русского языка был закреплен законодательно, недавно вновь внесли в Думу законопроект о придании Дню русского языка статуса государственного праздника, о включении этой даты в официальный перечень праздничных и памятных дат России!..

Сотрудничество КПРФ с кубанским отделением Союза писателей России продолжается не один год, и потому слова Николая ивановича Осадчего были встречены по-дружески и с полным доверием.

Затем настал момент для грамот и призов. Николай Иванович Осадчий, приняв активное участие в этой церемонии, вручил победителю в номинации «Поэзия» Татьяне Червонной, руководителю Совета молодых литераторов Кубани Эллине Савченко, Председателю правления Краснодарского регионального отделения Союза писателей России Светлане Макаровой-Гриценко – Благодарственные письма депутата Госдумы, цветы и книги. Цветы были вручены и директору галереи «Сантал» Нине Стрижовой.

ИСТОЧНИК KP.RU