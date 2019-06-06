В Сочи бывшего гаишника, сдававшего экзамены за учащихся автошколы, оштрафовали на 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-06T11:38:01+03:00

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В Сочи бывшего инспектора ГИБДД признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Ранее Николай Ш. работал старшим государственным инспектором безопасности дорожного движения отделения экзаменационной работы регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД на курорте.

- 17 апреля 2018 года к нему обратилась женщина с просьбой помочь ей повторно сдать теоретический экзамен и получить водительское удостоверение, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Николай согласился и в тот же день вопреки интересам службы, сдал экзамен за женщину экзаменуемой. После этого гаишник внес в документы заведомо ложные сведения о его успешной сдаче.

- В результате 19 апреля 2018 года без фактической проверки знаний правил дорожного движения женщине выдали водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В», - добавляют в СУ СК по региону.

Николая оштрафовали на 60 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU