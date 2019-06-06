2019-06-06T11:53:01+03:00
Происшествия

На Краснодар 6 июня может обрушиться ливень с градом

В городе действует экстренное предупреждение
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Жителей города просят подготовиться к непогоде.Жителей города просят подготовиться к непогоде.
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В кубанской столице 6 июня прогнозируют непогоду. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

- В городе ожидается сильный ливень с грозой и градом, - предупреждает городская администрация. - Ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

Краснодарцев просят по возможности переждать непогоду в помещении.

ВАЖНО!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по телефону 8 (861) 214-33-36 и 112.

Напомним, ранее спасатели сообщали, что местами в Краснодарском крае, кроме Сочи, ожидаются сильные дожди с грозой, градом и сильным ветром.

- На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, реках Республики Адыгея и Туапсинского района ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок, - говорит в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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