Студентка из Краснодара стала призером Всероссийского конкурса студенческих работ по страхованию

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-06T13:54:47+03:00

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Впервые краснодарский студент вошел в число призеров Всероссийского конкурса студенческих работ по страхованию на призы компании «Росгосстрах». Жюри конкурса по достоинству оценило работу студентки магистратуры Кубанского государственного аграрного университета Екатерины Кутайнех «Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой: история, особенности, причины кризиса», присудив ей второе место.

«Для меня участие в таком масштабном конкурсе – несомненно, важная веха в жизни. Я долгое время собирала материал, работала над ним, и мне очень приятно, что мой труд получил столь высокую оценку», – говорит она.

Директор Краснодарского филиала компании «Росгосстрах» Александр Казаков на торжественной церемонии вручит Екатерине Кутайнех диплом победителя конкурса и денежный приз в размере 32 тысяч рублей.

«Сейчас Екатерина успешно совмещает работу в нашем филиале с учебой в магистратуре. И мы очень гордимся ее серебряной медалью: впервые кубанский студент вошел в число призеров столь престижного интеллектуального состязания, – говорит Александр Казаков. – Этот конкурс вносит весомый вклад в дело повышения финансовой и страховой грамотности студенческой молодёжи России. Для нашей компании это еще и новые кадры – многие участники и победители конкурса успешно работают в филиалах компании по всей стране».

В 2018-2019 учебном году в конкурсе приняли участие 264 студента из 90 учебных учреждений, представляющих 40 регионов России – от Владивостока до Калининграда. Участникам конкурса предлагалось написать работу на одну из 80 тем. В этом учебном году впервые предложены темы, касающиеся цифровой экономики, использования в страховании технологий Big Data и Block chain, криптовалют. Работы оценивали специалисты профильных подразделений компании «Росгосстрах», а также преподаватели ведущих вузов Москвы: Финансового университета при Правительстве РФ, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, МГИМО, университета «Синергия» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU