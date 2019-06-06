15-летняя башкирская школьница сбежала в Краснодар ради жениха
В Башкирии завершились масштабные поиски пропавшей в Нефтекамске 15-летней Жанны Н. Девушку искали около двух недель, сначала по родному городу, затем по всей России.
18 мая она вышла из дома, не сообщив, куда направляется. С собой она взяла документы и сумку с вещами, при этом на телефон она не отвечала. Спустя пять дней после исчезновения школьница вышла на связь, правда, из другого города – Краснодара.
А 5 июня стало известно, что она вернулась в Нефтекамск.
Как сообщают «Кубанские новости», девушка уехала из Башкирии вместе со своим молодым человеком. Они погостили в Краснодаре, а потом Жанна вернулась обратно, чтобы сдать экзамены.
Родителей у Жанны нет, ее опекун - старшая сестра. Именно у нее школьница просит разрешение на замужество за того самого молодого человека, к которому приезжала в Краснодар.
ИСТОЧНИК KP.RU
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