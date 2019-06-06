2019-06-06T14:04:33+03:00
Общество

На Кубани одежда с логотипом края поступит в продажу этим летом

Ее можно можно будет купить на АЗС и в аэропортах
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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Краснодарский край на ПМЭФ-2019 представил коллекцию одежды с логотипом региона. Этот показ стал продолжением прошлогодней презентации бренда Кубани в Санкт-Петербурге.

В этот раз участникам форума продемонстрировали плащи, куртки, спортивные костюмы, майки, свитшоты и сувенирную продукцию. На каждой модели логотип региона. - Мы показали, как можно успешно использовать возможности бренда, - сообщают «КП» - Кубань» в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. - Это инструмент не только для позиционирования региона на международных площадках. Но и способ продвижения его определенной имиджевой составляющей на внутреннем туристическом рынке.

Продавать одежду и сувениры с логотипом Кубани будут на АЗС и в аэропортах края. Приобрести их можно будет уже летом 2019 года. Правда, когда точно вещи поступят на прилавки, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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